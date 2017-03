"Sper ca Daum sa ramana si dupa meciul cu Danemarca! Din vara vreau sa plec afara! Cat as da pe mine? 3 mil!"

Pentru jucatorii promovati de Daum la nationala Romaniei, o eventuala despartire de selectionerul german ar fi cea mai proasta zi posibila.

Un rezultat slab al Romaniei cu Danemarca ar putea compromite sansele ramase pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Romario Benzar, unul dintre jucatorii promovati de Daum la prima reprezentativa, spera ca FRF sa continue cu el si dupa acest meci:

"Eu spun ca domnul Daum a facut lucruri bune de cand a fost numit selectioner. A promovat destui tineri, iar jocul nationalei e din ce in ce mai bun. Ma bucur ca il am antrenor la prima reprezentativa si sper sa il am si dupa disputa cu danezii."

Benzar spera ca "Viitorul" sau sa fie afara din vara:

"Cati bani as da pe jucatorul Benzar daca as fi patronul unui club? 3 milioane de euro. Ma gandesc sa imi fac treaba cat mai bine pana in vara la Viitorul, iar apoi sa fac pasul la o echipa de afara", a declarat Romario Benzar in Gazeta Sporturilor.