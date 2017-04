SPECIAL | Decalogul veteranului Ligii I pentru cel mai tanar fotbalist. Sfaturile lui Razvan Stanca, dupa 19 ani in fotbalul romanesc

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL

Sport.ro l-a rugat pe Razvan Stanca (37 de ani si 3 luni), cel mai experimentat fotbalist din Liga 1, cu o cariera de 19 ani si sute de meciuri in prima divizie din Romania, sa ii dea cateva sfaturi folositoare lui Jovan Markovic (16 ani), cel mai tanar jucator din actuala editie de campionat. Si, prin extensie, tuturor tinerilor fotbalisti din Romania.

Portarul Pandurilor Tg. Jiu a acceptat sa ii ofere 10 sfaturi celui mai tanar fotbalist din Liga 1, atacantul lui CS "U" Craiova, despre care spune ca il admira. "Imi place mult de Markovic, are un fizic bun pentru varsta lui. Cred ca putea debuta si mai devreme in Liga 1. Nu am jucat contra lui, poate o voi face in sezonul urmator. Trebuie sa fie pregatit si fizic si psihic sa joace la seniori, pentru ca e clar un alt fotbal fata de nivelul de la juniori sau din ligile inferioare. Trebuie sa fie pregatit pentru dueluri cu barbati in toata firea, de exemplu Marius Constantin sau Spahija, care dau cu tine de te doare si a doua zi. Mie imi plac jucatorii tineri, pentru ca imi aduc aminte de <Gasca Nebuna> de la Sportul Studentesc. Sper sa mai intalnesc un caz pana ma las, ca o echipa sa aiba atatia tineri promovati de la juniori si sa joace cum jucam noi. Probabil, Viitorul se apropie cel mai mult de echipa noastra de atunci. Multi spun ca varsta optima sa joci in Liga 1 este intre 25 si 30 de ani. Pentru ca pana in 25 de ani esti considerat prea crud si dupa 30 de ani se spune ca esti prea batran. Desigur ca sunt prejudecati, pentru ca vedem atatea exemple care sa arate exact contrariul. Jucatorul de valoare nu are varsta, el nu poate fi prea tanar sau prea batran, e pur si simplu bun", a declarat Stanca.

Decalogul lui Stanca

1. "Chiar s-a schimbat fotbalul de cand am debutat eu in Liga 1, pentru ca exista tentatia pariurilor. Chiar vorbeam cu jucatorii mai experimentati din Liga 1 si le spunea ca <pe vremea noastra> nu era problema pariurilor asa importanta. Nu existau case de pariuri la fiecare colt de strada. Acest lucru poate sa influenteze cariera unui jucator, la orice greseala in teren acum, se spune ca esti pe lista <mafiei pariurilor> care aranjeaza meciuri pentru castiguri, desi tu nu ai nicio treaba cu ei si doar ai facut o greseala omeneasca. Sfatul meu este sa ii asculte pe cei de la club si sa nu calce in casele de pariuri sau sa parieze online, pentru ca isi pericliteaza cariera".

2. "Nu pot sa ii invat cum sa cada si cum sa scoata un penalty, pentru ca asta ar insemna sa triseze. Desi fotbalistii mari stiu si cand sau cum sa cada in careu, eu ii sfatuiesc sa nu simuleze, pentru ca isi pot creea un renume prost si nu vor mai avea credibilitate in ochii arbitrilor si ai fanilor".

3. "Sa aiba un psihic tare, sa nu plece urechea la toate lucrurile care se spun, se striga sau se scriu despre ei. Daca ei stiu ca muncesc mult, sunt profesionisti si au dat totul pe teren, asta e tot ce conteaza".

4. "Cand am debutat eu erau jucatori mult mai tehnici, dar cu mai putina forta, erau Aliuta, Lutu, Niculescu, Ciocoiu... Acum se cere mai multa alergare si mai multa forta. Atunci se lucra cu gantere, haltere si exercitii mai vechi, acum au aparut toate metodele astea moderne, cu preparatori, TRX, mini-benzi elastice, alergare in apa... Noi am alergat prin Poiana Brasov si pe strada si pe pante inzapezite. Ii sfatuiesc sa se pregateasca foarte bine fizic, dar sa nu uite ca fotbalul se joaca cu mingea si trebuie sa lucreze cel mai mult la tehnica, pentru ca forta fara tehnica nu te ajuta prea mult".

5. "Secretele unei cariere indelungate sunt seriozitatea si o viata extrasportiva organizata. Cea mai mare tampenie este vorba aia, <apa bei, apa joci>. Nu am vazut niciun fotbalist, care sa bea whiskey inainte de meci ca sa fie spirt pe teren. In timpul liber sau in vacanta, poti sa ai 1-2 nopti ca sa iesi in oras, dar in perioada de pregatire sau in timpul campionatului orice seara pierduta se poate resimti de-a lungul unei saptamani sau chiar mai mult. Efectul vietii de noapte este invers proportional fata de fotbalul pe care il vei arata pe teren".

6. "Trebuie sa aiba grija la metabolism, in conditii speciale ti se da voie sa ai 2 kilograme in plus peste greutatea optima. Eu am avut avantajul sa am un metabolism special, nu prea pun kilograme si pot sa le dau jos foarte usor. Insa, odata cu trecerea anilor, devine mai greu… Daca ai probleme cu kilogramele trebuie sa iti gasesti dieta personalizata care iti tine si greutatea sub control si te ajuta sa nu te ingrasi, dar nici sa faci foamea. Trebuie sa fii bine hranit pentru a face fata unui efort intens. Kilogramele in plus inseamna presiune pe articulatii, care poate duce la accidentari grave si diverse alte complicatii cu inima, cu circulatia…"

7. "Acum sunt multe programe folositoare de monitorizare, gen InStat. Vezi acolo cat ai alergat, cate pase bune ai dat, cum ai acoperit terenul, multe chestii utile pe care e pacat sa nu le consulti. Este un avantaj pentru ca inainte nu existau si acum poti sa iti imbunatatesti anumite carente, stereotipuri pe care le faci. Si de pe internet te poti documenta in chestiuni de tactica sau poti urmari filmulete cu fotbalisti mari de la care sa furi meserie".

8. "Sunt mai avantajati tinerii de astazi fata de cei din perioada cand am debutat eu din punct de vedere al expunerii. Sunt urmariti de scouteri ai cluburilor din strainatate, pot ajunge mai usor la nationala… Atunci se ajungea greu la nationala, eu am doar un meci la echipa nationala, un amical in Turcia, pentru ca aparau Stelea si Lobont. In ziua de azi, daca joci bine si ai un impresar bun, dupa cateva meciuri te poti transfera in strainatate. Inainte trebuia sa ai o anumita experienta, sa debutezi la nationala, unde sa prinzi un anumit numar de meciuri. Deci, sa joace bine si sa profite de sansa oferita".

9. "Fotbalul ramane o meserie buna, din care iti poti face un viitor decent. Dar, ca orice meserie, trebuie sa arate un respect foarte mult si sa se fereasca de accidentari grave atat cat pot. Sa se pregateasca bine, sa se incalzeasca bine inaintea meciurilor, sa isi cumpere incaltari adecvate, sa aiba grija in timpul meciurilor la diverse dueluri, unde sa isi respecte adversarul, dar si in afara gazonului de sanatatea lor. Trebuie sa investeasca timp, preocupare si bani in sanatatea si meseria lor".

10. "Eu nu am o varsta pana la care sa joc, desi imi plac cifrele rotunde si ma gandeam sa ajung pana la 40 de ani. Atata timp cat mai am motivatie, eu merg inainte, joc in continuare. Portarii oricum joaca pana la varste mai inaintate si nu sunt atat de predispusi accidentarilor grave ca jucatorii de camp. Deci, sa savureze fiecare clipa si sa incerce sa faca in fotbal lucruri de care sa fie mandri cand vor agata ghetele in cui".

Autor: Gabriel Chirea