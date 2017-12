Singurul Mondial la care visam la medalii! Azi incepe Mondialul de handbal! Cum arata grupele si cand joaca Romania

Romania, locul 3 la editia precedenta, debuteaza sambata la Campionatul Mondial.

Mondialul de handbal feminin, gazduit de Germania, va debuta astazi, de la ora 20:00, cu meciul dintre tara gazda si nationala Camerunului.

Sunt 4 grupe a cate sase echipe, iar Romania face parte din grupa A, alaturi de Franta, Spania, Slovenia, Angola si Paraguay.

Primul meci al Romaniei va avea loc sambata, de la ora 14:00, cu Paraguay.

Programul complet al meciurilor Romaniei:

vs. Paraguay - 2 decembrie, 14:00

vs. Slovenia - 3 decembrie, 14:00

vs. Spania - 5 decembrie, 20:30

vs. Angola - 7 decembrie, 18:00

vs. Franta - 8 decembrie, 18:00

La Mondialul din 2015, castigat de Norvegia, Romania s-a clasat pe pozitia a 3-a, iar Cristina Neagu a fost desemnata cea mai buna jucatoare a turneului, fiind totodata si cea mai buna marcatoare a Mondialului.

Cum arata grupele:

Grupa A: Franta, Romania, Spania, Slovenia, Angola, Paraguay

Grupa B: Norvegia, Suedia, Cehia, Ungaria, Argentina, Polonia

Grupa C: Danemarca, Rusia, Brazilia, Muntenegru, Japonia, Tunisia

Grupa D: Olanda, Germania, Serbia, Coreea de Sud, China, Camerun