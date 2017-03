Se stie si programul complet al Play Out-ului. Cum arata lupta la retrogradare

Napoli - Real Madrid, marti seara, 21:45, IN DIRECT la ProTV

Liga I si-a stabilit si componenta Play Out-ului.

In acest moment, ultimele doua clasate, ACS Poli si ASA Targu Mures, par condamnate, cele doua echipe urmand sa intre in Play Out cu doar 7, respectiv 6 puncte. Ocupanta locului care duce la baraj, Pandurii, nu are insa cu mult mai multe puncte. Doar 10 puncte vor avea gorjenii in Play Out.

Clasamentul Play Out-ului (dupa injumatatirea punctelor)

7. Gaz Metan - 20 puncte

8. Botosani - 16

9. Voluntari - 15 puncte

10. CSM Iasi - 15 puncte

11. Concordia - 13 puncte

12. Pandurii - 10 puncte

13. ACS Poli - 7 puncte

14. ASA Targu Mures - 6 puncte

Programul Play Out-ului

Etapa 1

Gaz Metan - ASA Targu Mures

Botosani - ACS Poli

Voluntari - Pandurii

CSM Iasi - Concordia

Etapa 2

ASA Targu Mures - Concordia

Pandurii - CSM Iasi

ACS Poli - Voluntari

Gaz Metan - Botosani

Etapa 3

Botosani - ASA Targu Murea

Voluntari - Gaz Metan

CSM Iasi - ACS Poli

Concordia - Pandurii

Etapa 4

ASA Targu Mures - Pandurii

ACS Poli - Concordia

Gaz Metan - CSM Iasi

Botosani - Voluntari

Etapa 5

Voluntari - ASA Targu Mures

CSM Iasi - Botosani

Concordia - Gaz Metan

Pandurii - ACS Poli

Etapa 6

ASA Targu Mures - ACS Poli

Gaz Metan - Pandurii

Botosani - Concordia

Voluntari - CSM Iasi

Etapa 7

CSM Iasi - ASA Targu Mures

Concordia - Voluntari

Pandurii - Botosani

ACS Poli - Gaz Metan

Etapa 8

ASA Targu Mures - Gaz Metan

ACS Poli - Botosani

Pandurii - Voluntari

Concordia - CSM Iasi

Etapa 9

Concordia - ASA Targu Mures

CSM Iasi - Pandurii

Voluntari - ACS Poli

Botosani - Gaz Metan

Etapa 10

ASA Targu Mures - Botosani

Gaz Metan - Voluntari

ACS Poli - CSM Iasi

Pandurii - Concordia

Etapa 11

Pandurii - ASA Targu Mures

Concordia - ACS Poli

CSM Iasi - Gaz Metan

Voluntari - Botosani

Etapa 12

ASA Targu Mures - Voluntari

Botosani - CSM Iasi

Gaz Metan - Concordia

ACS Poli - Pandurii

Etapa 13

ACS Poli - ASA Targu Mures

Pandurii - Gaz Metan

Concordia - Botosani

CSM Iasi - Voluntari

Etapa 14

ASA Targu Mures - CSM Iasi

Voluntari - Concordia

Botosani - Pandurii

Gaz Metan - ACS Poli