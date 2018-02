Scandal intre capitani in vestiarul Stelei: TIPETE SI REPROSURI! Ce s-a intamplat

Stelistii au batut-o pe Lazio joi seara si vin cu un moral excelent pe National Arena la derby-ul cu Dinamo!

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Cel putin teoretic! Fanatik scrie ca doi dintre liderii vestiarului au avut un schimb dur de replici la pauza meciului european de acum 3 zile. Pintilii si Tanase, primii doi capitani ai echipei, s-au rastit unul la celalalt. Cearta a pornit de la nemultumirea lui Pintilii fata de modul in care Tanase a tratat mai multe faze. Atacantul a incercat sa se explice, dar Pintilii a avut ultimul cuvant, sustine sursa citata.

Pintilii si Tanase au fost primii doi jucatori inlocuiti de Dica in meciul cu Lazio. Mijlocasul central a ramas la vestiare inca de la pauza, in timp ce Tanase a iesit in minutul 58.