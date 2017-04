Sanctiunile primite de ultrasii care au intrat pe teren la derby. Liderul PCH ii poate aduce lui Dinamo o suspendare drastica

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Visul American! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Trei suporteri dinamovisti, intre care si Elias Bucurica, liderul PCH, au intrat pe teren in timpul meciului FCSB - Dinamo, disputat aseara, pe National Arena. Acestia au intrerupt jocul in doua randuri, fiind scosi cu ajutorul stewarzilor de pe gazon.

In urma incidentelor provocate de acestia, Jandarmeria a impartit amenzi in valoare de 1.000 RON si interdictii, noteaza cotidianul Gazeta Sporturilor.

Potrivit sursei citate, Elias Bucurica si ceilalti doi ultrasi au fost amendati si au primit interdictii de a mai intra pe un stadion de fotbal timp de un an.

Pe langa intreruperile in urma intrarii pe teren a celor trei, partida a mai avut parte de incidente reprobabil petrecute in tribune. O parte a PCH s-a remarcat prin scandari xenofobe la adresa lui Istvan Kovasc, dar si prin faptul ca ultrasii au aruncat in teren cu diverse obiecte.

Ce risca Dinamo

In urma gestului iresponsabil al liderului galeriei, Dinamo poate avea parte de o sanctiune drastica. Potrivit Regulamentului Disciplinar al FRF, clubul care se face vinovat de comportamentul propriilor fani risca sanctiuni in urma acestui fel de incidente.

In Regulamentul Disciplinar se stipuleaza ca un club vizitator al carui fani se fac vinovati de tulburarea unui meci risca interzicerea propriei galerii la jocurile disputate in deplasare sau pe teren neutru de la 1 la 10 partide.

Bucurica are o istorie lunga a interdictiilor

Poreclit "Imparatul", Elias Bucurica este unul dintre cei mai cunoscuti suporteri dinamovisti. Lider al galeriei PCH, acesta are o istorie lunga, fiind si cu alte ocazii sanctionat cu interzicerea pe stadioane. Acesta a fost remarcat si la EURO 2016, in urma unei batai cu un grup al Peluzei SUD Steaua.