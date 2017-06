S-a aprins butonul de panica la CFR. "Unii jucatori nici nu se cunosc intre ei. O sa incepem greu"

Dan Petrescu spune ca are mult de muncit ca sa omogenizeze echipa.

CFR Cluj a schimbat jumatate din echipa in aceasta vara, dupa aducerea lui Dan Petrescu. Acesta a spus ca echipa va avea insa probleme din cauza omogenizarii, jucatorii neavand nici macar sansa de a se cunoaste intre ei dupa cele 12 transferuri facute in aceasta vara.

"Nu cred ca va fi omogena echipa, trebuie sa faci miracole ca in 2 saptamani sa faci asta. Sper ca valoarea lor sa fie de ajuns, sa avem rezultate bune. Aceeasi problema si la Culio ca la jucatorii veniti, nu va fi pregatit de la primul meci. Unii baieti nici nu se cunosc intre ei.

In afara de Steaua, toti iau jucatori liberi. Chiar si noi, am luat numai jucatori liberi. Multi jucatori nici nu vor sa vina la noi, chiar daca sunt liberi de contract, vor sa stea in vacanta. Balde nu mai raspunde la telefon, nu ii arde de fotbal.

Sper sa fie meciuri bune in Liga I si sa nu ma cert cu Hagi si Contra, sa ramanem prieteni si dupa meciuri", a spus Dan Petrescu.