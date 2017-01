Reghe isi trece golgheterul pe banca! Cum se schimba Steaua cu Alibec si Gnohere in echipa

Fernando Boldrin, unul dintre cei mai buni oameni ai Stelei in tur nu va mai prinde primul 11.

Boldrin e golgheterul Stelei, dar si unul dintre cei mai capriciosi jucatori. Brazilianul a revenit mai tarziu la reluarea pregatirilor si a fost amendat de Steaua. In noua echipa a lui Reghe, Boldrin nu mai este titular. Au venit Alibec si Gnohere, iar ambii au pretentii de titularizare. Alibec a jucat in spatele francezului venit de la Dinamo in amicalul Stelei de miercuri cu Vardar si asa vor juca cei doi si in meciurile oficiale. In linia de mijloc a Stelei mai sunt capitanul Pintilii si Muniru, cel care l-a impresionat pe Reghe la pregatirile din aceasta iarna.

6 goluri si 5 pase decisive a reusit Boldrin in tur

300.000 de euro a costat transferul de la Astra