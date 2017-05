Reactia lui Dinamo dupa ce Becali a anuntat ca il cumpara pe Nemec: "Nu vrem sa se repete ce a fost cu Gnohere!" Ce se intampla cu Hanca

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania!

Dinamo spera sa ii pastreze pentru sezonul viitor pe Adam Nemec si Sergiu Hanca, "cainii" dorind sa castige anul viitor titlul in Liga 1. Dinamo are sanse si in acest final de campionat, insa Contra nu crede ca echipa mai poate realiza surpriza.

"Stiti parerea mea, din punctul meu de vedere nu mi-as dori niciodata ca Nemec sa ajunga la FCSB, nu as mai vrea sa fie ce a fost cu Gnohere. Daca are o oferta sper sa aiba de afara. Sunt lucruri pe care patronul FCSB le spune totul timpul, acest final de sezon este foarte important, cu mult adrenalina. Dar Nemec nu prea citeste presa din Romania, asa ca suntem calmi.



La Hanca lucrurile sunt simple, el este recunoscator si noi suntem foarte multumiti de el, cand a venit nimeni nu-i dadea sanse, daca va fi o oferta convenabila pentru ambele parti, vom discuta. Anul viitor il vrem aici, vrem titlu, este momentul sa se produca acest lucru la Dinamo" a spus Ionel Danciulescu.

Cosmin Contra a completat afirmand ca 98 la suta Paul Anton nu va ramane la Getafe: "Am discutat cu presedintele de la Getafe, mai mult de 98 la suta nu vor activa clauza, daca nu va avea alte oferte, va reveni, dar stiu ca este foarte apreciat in Spania si probabil va ramane acolo".