Prunea, OUT de la CSM Poli Iasi! Incepe o noua era! Moldovenii au adus un fost portar de la Dinamo Zagreb!

Conducerea clubului CSM Poli Iasi a anuntat, joi, pe site-ul oficial, rezilierea contractului presedintelui Florin Prunea.

Romania in sferturi la Europeanul de Minifotbal! Joi, 21:00, in direct la Sport.ro!

"Contractul dintre CSM Politehnica Iasi si presedintele executiv Florin Prunea a fost reziliat astazi, unilateral. Membrii Consiliului Director al clubului din Copou ii multumesc fostului international pentru activitatea desfasurata la echipa si ii ureaza mult succes in viitor", a anuntat clubul iesean.

Tot joi, Poli Iasi a anuntat achizitionarea portarului croat Ivan Kelava, in varsta de 29 de ani, un produs al scolii de portari de la Dinamo Zagreb. A jucat in Serie A pentru Udinese, avand in CV si echipe precum Carpi sau Granada.

Jucatorul are 15 selectii la Nationala U21 a Croatiei precum si convocari la Nationala mare, la care insa nu a debutat. Sezonul trecut el a evoluat in Ungaria, la Debrecen.

Sursa: news.ro