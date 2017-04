"Am informatii ca Steaua veche l-a facut ca sa rada de FCSB!" Reactia incredibila a Craiovei dupa ce Steaua a fost UMILITA in programul de meci

Presedintele Craiovei, Marcel Popescu, a fost surprins sa afle ce scria in programul de meci de la CSU - FCSB.

Popescu n-a vazut nimic. Abia azi a aflat ca stelistii erau ironizati. Popescu da vina pe fanii de la Steaua Armatei: "Ei l-au facut, asa am inteles!"

"Eu nu stiam de programul asta! Toata tara stie? Extraordinar. Nu-l stiam, nu-l vazusem, acum l-am vazut! Bubuie presa? Asta e! Lumea mai are si alte treburi in afara de presa. Exclus sa fie implicat clubul. Lasati lumea in pace. Am informatii ca ar fi fost facut de Steaua veche care i-a luat la misto pe astia de la FCSB.

Ce comunicat sa dam daca nu ne apartine programul asta? N-are clubul nicio legatura cu asta! Vorbiti de program ca sa distrageti atentia de la lucrurile grave. O sa apara si un comunicat prin care ne dezicem de acest program", a spus Popescu la Sport.ro.





UPDATE 14:32 CS Universitatea a dat un comunicat in care sustine ca n-are nicio implicare in editarea programului de meci. CS U se foloseste de textul publicat pe site pentru a mai rade o data de echipa lui Becali, 'tinuta in atentia media doar de declaratiile patronului'.