Prima reactie OFICIALA a Astrei dupa ce Sumudica a cerut sa fie DEMIS! Anunt de ultima ora

Astra interzice plecarea lui Sumudica, desi antrenorul declarase ca e gata sa renunte la functie dupa infrangerea cu Dinamo.

Presedintele Dani Coman spune ca despartirea de Sumudica este exclusa in acest moment. Antrenorul ca continua la Astra pana in vara.

"Sumudica are sustinerea noastra in continuare, asa cum a avut-o de fiecare data. Vom merge in continuare pana la finalul campionatului, dupa care vom trage concluziile de rigoare si vom vedea ce este de facut pentru binele echipei. In momentul de fata nici nu se pune problema de schimbare a stafului tehnic. Mai sunt cinci meciuri de campionat, mai avem aceasta dubla cu Timisoara, cert este ca nu anticipam nici noi parcursul acesta slab din play-off, dar in viata fiecarei echipe exista si astfel de perioade.

Asa cum am castigat opt meciuri la rand din pacate pierdem de patru meciuri, e o situatie neplacuta pentru noi, dar trebuie sa gestionam aceasta situatie si sa gasim variante pentru bunul mers al echipei. Din punctul meu de vedere este exclus ca Sumudica sa plece acum. Vom continua pana la vara, dupa care vom trage concluziile ne vom gandi ce vom face", a spus Coman la Digi Sport.

Coman a precizat ca toti cei de la Astra sunt vinovati pentru rezultatele din ultima perioada.

"Suntem mult prea departe de ceea ce am aratat in sezonul regulat, in cupele europene, in Cupa Romaniei. Din pacate aceasta criza s-a prelungit. Sunt multe explicatii pentru rezultatele slabe pe care le avem in momentul de fata, dar nu as vrea sa trag nicio concluzie acum. Sunt suparat pe toata lumea, cu totii suntem de vina, si staful tehnic, si jucatorii si conducerea administrativa, cu totii suntem de vina, asa cum s-a intamplat si in momentul in care am castigat campionatul si am avut acele rezultate bune. Meritele sunt ale intregului club, la fel si esecurile", a adaugat el.

Intrebat daca negocierile cu Marius Sumudica pentru prelungirea contractului mai sunt de actualitate, Coman a declarat ca este greu de spus daca tehnicianul va ramane la Astra din vara si ca zilele urmatoare se va lua o decizie in acest sens.

"La fotbal se poate intampla orice, lucrurile se schimba de la o zi la alta. Am inceput negocierile cu Sumi, e greu sa spun acum daca vom continua cu el sau nu. Este antrenorul cu care am avut cele mai mari performante. Sunt momente in care Sumi spune ca sunt sanse zero ca el sa continue la Astra, sunt momente in care isi doreste sa ramana si sa demonstreze ca poate face performanta in continuare... In momentul de fata nu ne-am gandit, dar cu siguranta zilele urmatoare vom lua o decizie in privinta bancii tehnice si a ceea ce vom face de la vara", a spus oficialul Astrei. "Ce am putea face acum? Ce am castiga daca am schimba staful tehnic? La Astra au fost perioade mult mai grele din toate punctele de vedere si am reusit cu totii, cei din conducerea administrativa, sa le gestionam", a adaugat el.

Coman crede ca Steaua are cele mai mari sanse la titlu: "Cred ca FCSB au cele mai mari sanse de a castiga campionatul. Cand il ai pe Alibec in teren... Noi trebuie sa ne gandim la noi, sa luam puncte, indiferent de adversarul pe care il avem".

Marius Sumudica a declarat ca ii este rusine de rezultatele din ultimele partide si ca ar fi de acord cu rezilierea contractului sau.