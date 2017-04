Prima reactie a lui Muniru, dupa ce a fost scos din lot pentru meciul cu CFR. Mijlocasul a vorbit in presa din Ghana

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL la Sport.ro, de la 23:50

Sulley Muniru a fost scos din lot de Laurentiu Reghecampf pentru meciul cu CFR Cluj, disputat aseara si incheiat 0-0. Oficial, motivul este prestatia mai putin buna din meciul cu CSU Craiova si concurenta din lotul Stelei, Laurentiu Reghecampf oferind aceste argumente la finalul partidei din Gruia.

Neoficial, insa, Muniru nu mai este pe placul patronului. Gigi Becali s-a suparat pe mijlocas dupa ce acesta a avut un conflict cu Florin Tanase. De altfel, intr-o interventie avuta in urma cu circa o saptamana la Digisport, Becali spunea: "L-am amendat cu 40.000 de euro, iar la vara o sa vedeti voi ce se intampla cu el. Nu zic acum altceva, ca nu sunt nebun sa stric atmosfera la echipa, dar o sa vedeti. Pai, cum ar fi ca un fotbalist roman sa se duca in Ghana si sa faca asa ceva?!".

Muniru: "Nu am fost dat afara"

In urma evenimentelor din ultimele zile, Muniru a vorbit in presa din tara natala. Scos din lot, acesta a plecat pentru cateva zile in Italia, unde a si fost sunat de jurnalistii cotidianului ghanasoccesnet.com

"Am cateva zile libere si am venit in Italia. Nu am fost retinut pentru meciul cu CFR. Am vazut ca presa din Romania a scris despre fotografia postata de mine. Nu am fost dat afara de Steaua", a spus Muniru.