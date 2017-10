Prima reactie a dinamovistilor dupa umilinta cu Viitorul: "Nu imi gasesc cuvintele .. e dureros! Suporterii au dreptate sa protesteze!"

Dinamo 0-4 Viitorul / Dinamo este departe de playoff.

Batuti mar de Viitorul, criticati de suporteri si cu moralul la pamant, dinamovistii sper sa-si revina in finalul sezonului regulat. Anton a negat insa ca aceste evolutii sunt si o consecinta a problemelor din afara terenului ale jucatorilor.

"Nu sunt prea multe de explicat, au fost mult mai inteligenti ca noi, ne-au prins pe niste contraatacuri si le-au fructificat. E dureros, am pierdut acasa, orice infrangere e dureroasa. E foarte dezamagitor locul. Nu imi gasesc acum cuvintele. E clar ca nu ne fac cinste aceste infrangeri.



Inca nu e totul pierdut, mai sunt etape dar daca nu ne trezim si sa legam o serie de rezultate nu avem nicio sansa la playoff. Au tot dreptul sa protesteze suporterii. Trebuie sa lasam privirea jos, sa muncim, noi am adus echipa in aceasta situatie si doar noi, conducerea si staff-ul pot sa scoata echipa din aceasta situatie.



Sunt niste zvonuri, baietii au dat tot ce putem, nu a fost rezultatul acesta din cauza acestor zvonuri. Ce vina are antrenorul ca noi dam numai in portar? La 0-0 ocazie, la 0-1 am avut 3 ocazii, ratam si pleaca ei pe contraatac si inscrie pentru 0-2. Am incredere totusi ca vom reusi sa salvam situatia si vom ajunge in playoff" a spus Paul Anton la Digi Sport.