Prima decizie dupa infrangerea cu Steaua! Dinamo a DAT AFARA un jucator adus de Mutu in aceasta iarna

Italianul Luca Ceccarelli s-a despartit azi de Dinamo.

Adus de Mutu toamna trecuta, italianul Luca Ceccarelli l-a dezamagit pe Contra cu prestatiile sale, iar azi clubului a decis sa-i rezilieze contractul. Italianul a jucat 9 partide in tricoul lui Dinamo, ultima data pe 5 martie, cu Pandurii.



Contra ii are pe Dielna, Nedelcearu, Popescu si Marici pentru postul de fundas central. Ceccarelli putea sa joace si in banda dreapta.



150.000 de euro este cota lui Ceccarelli pe transfermarkt.de.



Ceccarelli a fost coleg cu Mutu la Cesena.