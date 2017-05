PRESEDINTE NOU la Dinamo! Negoita aduce un om din afara fotbalului in fruntea clubului

Ionut Negoita a decis sa il inlocuiasca pe Catalin Petrescu, presedintele clubului din Stefan cel Mare.

Desi nu este cunoscut in lumea fotbalului, Petrescu a condus Dinamo inca din momentul in care Negoita a preluat clubul de la fostii proprietari.

Negoita a decis insa sa-l schimbe cu Alexandru David, fostul director al ziarului Ring, detinut de Negoita, anunta ProSport. Nici David nu are legatura cu fotbalul, dar a condus de-a lungul timpului afacerile lui Negoita si este unul dintre sfatuitorii principali ai actionarului de la Dinamo.

Mircea Rednic a fost unul dintre cei mai fermi contestatari ai lui David, despre care spunea public ca este unul dintre "sfatuitorii patronului care vor binele clubului".

Ce se intampla cu Mutu?



Adrian Mutu are contract pana in vara cu Dinamo, iar pana acum nu si-a prelungit intelegerea cu Negoita. Potrivit Gazetei Sporturilor, Mutu este dorit in continuare de Negoita in club, iar decizia semnarii unui nou contract va fi luata la finalul sezonului.