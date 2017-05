Popa de la Timisoara cere arbitri straini: "O s abagam jucatorii tineri cu Astra"

Popa de la Timisoara s-a trezit azi cu noaptea in cap si i-a chemat pe ziaristi la micul dejun ca sa-i anunte ca vrea arbitri straini.

E saptamana in care Timisoara o intalneste pe Astra in Cupa Romaniei si apoi pe Dinamo in finala Cupei Ligii. Popa vrea sa foloseasca metoda Craiova : juniori la meciurile care nu il intereseaza.

"Voi da prilejul mai multor copii sa evolueze. Eu am cerut ca intr-o saptamana sa jucam cinci jocuri"



In locul celor doua trofee, Popa prefera sa scape de retrogradare. Se teme de jocurile de culise.



"La ultimile jocuri sa avem arbitri straini", spune Popa.