Plecarile lui Tosca si Adi Popa schimba primul "11" al Stelei. Enache paraseste defensiva si urca in atac

Steaua s-a despartit de 2 jucatori saptamana aceasta.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Tosca a plecat saptamana aceasta in Spania, la Betis, pentru 1 milion de euro, iar Adi Popa semneaza astazi cu Reading, pentru 600.000 de euro, ducand veniturile Stelei la 1,6 milioane din transferuri in aceasta iarna.

Steaua a adus 3 jucatori in aceasta iarna, Balasa, Gnohere si Alibec, in care a investit aproape 3 milioane de euro, ultimii pe lista fiind Affolter sau Celeban.

Plecarea lui Adi Popa il va urca pe Enache in atac, in banda dreapta, acesta fiind folosit pe acest post atunci cand Popa a lipsit in sezonul trecut. In aparare, Balasa va intra pe dreapta, iar Affolter sau Celeban vor juca in centru alaturi de Tamas.

Cum arata Steaua inainte de plecari:

Nita - Enache, Tamas, Tosca, Momcilovic - Pintilii, Sulley - Popa, Alibec, De Amorim - Gnohere

Cum va arata Steaua dupa plecarile lui Tosca si Adi Popa

Nita - Balasa, Affolter/Celeban, Tamas, Momcilovic - Pintilii, Sulley - Enache, Alibec, De Amorim - Gnohere