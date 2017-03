Lovitura INCREDIBILA de 10 milioane de euro pentru Reghecampf dupa scandalul ALCOOL LA ZURICH! Ce anunt a facut

Reghecampf spera sa obtina milioane de pe urma lui Victor Piturca dupa dezvaluirile facute de antrenorul nationalei in presa!

Antrenorul Stelei il da in judecata pe Piturca si ii cere daune uriase: 10 milioane de euro. Reghe s-a sfatuit cu avocatul sau, Dan Idita, si a hotarat sa-l confrunte pe Piturca in instanta, conform Dolce Sport.

Stelistul anuntase inca de la conferinta de presa organizata vineri ca ia in calcul varianta de a-l da in judecata pe fostul sau antrenor: "A spus ca la Snagov se stiau rezultatele dinainte, ca erau meciuri trucate, vreau sa-i reamintesc un lucru:trebuie sa dovedeasca totul! Am inregistrat emisiunea la care a fost si a vorbit despre noi si reprezinta o proba pentru mine impotriva lui intr-un eventual proces."