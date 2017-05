Oltenii vin sa ingroape sperantele stelistilor: "Mergem toti sau stam acasa". Cati suporteri sunt asteptati pe National Arena sambata

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul!

Reclamati de stelisti la FRF in urma meciului cu Viitorul, pierdut cu 0-1, pentru ca au folosit mai multi juniori in primul 11, oltenii vor sa isi ia revansa in fata rivalilor. CSU Craiova vine sambata la Bucuresti, pentru meciul cu Steaua, care poate decide titlul Ligii I.

Fara miza in clasament, craiovenii vor o victorie de orgoliu cu Steaua, care sa puna astfel capat sperantelor ros-albastrilor la titlu.

Pentru asta, sefii Craiovei asteapta o sustinere cat mai mare pe National Arena.

CSU Craiova a primit pentru meciul de sambata un sector al National Arena. Circa 1.000 de fani sunt astfel asteptati la meci, preturile biletelor fiind stabilite la 10 RON.

Site-ul oficial al Craiovei anunta ca biletele vor fi puse in vanzare joi, ora 12:00 si se vor vinde la magazinul mobil al clubului. De asemenea, bilete vor putea fi achizitionate de suporterii Stiintei din Bucuresti sau din tara si de la National Arena - casa dinspre bulevarul Pierre de Coubertin.

De asemenea, Craiova organizeaza si deplasarea suporterilor din Banie la Bucuresti, cu plecare sambata, ora 14:00, din fata Salii Polivalente. Costul deplasarii este de 25 lei.

La ultimul meci al Craiovei cu Steaua, pe National Arena, au asistat circa 2.000 de suporteri ai formatiei alb-albastre.