OFICIAL! Costel Enache, in locul lui Leo Grozavu la Botosani: "Nu sunt magician, dar sunt muncitor"

Costel Enache l-a inlocuit pe Leo Grozavu la FC Botosani.

Potrivit site-ului oficial al FC Botosani, noul antrenor Costel Enache a fost prezentat de Cornel Sfaiter. Antrenorul si presedintele au anuntat ca obiectivul pentru noul sezon va fi stabilit dupa definitivarea lotului.

"E o noua provocare, una foarte importanta pentru mine, una umana in primul rand intrucat cunosc oamenii din cadrul clubului de foarte mult timp, dar si mai agresiv este o provocare profesionala incredibila. Am trecut prin multe etape de dezvoltare, fotbalul e un fenomen ciudat si sunt momente in care ai sansa sa lucrezi in fotbal la un nivel superior educatiei pe care o ai, profesionale specifice. Nici eu n-am fost intr-un curs normal al lucrurilor, am ajuns antrenor fara sa fiu foarte bine documentat. Trebuie sa spun din start ca nu sunt un magician. Nu pot face minuni, ma consider un om devotat si muncitor, iar in slujba echipei o sa pun totdeauna maxim din ceea ce pot eu”, a declarat Enache.

Cornel Sfaiter presedintele FC Botosani a declarat la prezentarea oficiala a lui Costel Enache ca nemteanul este un antrenor in care crede foarte mult, motiv pentru care si l-a droit si in trecut.

„Este un tehnician cu care noi am mai purtat discutii insa la momentul respectiv el nu a reusit sa rupa contractul cu FRF. Si-a dorit si atunci sa vina la Botosani dar nu a fost lasat sa plece. Acum iata ca am reusit sa obtinem acordul FRF si el a preluat FC Botosani. il cunoastem foarte bine. Este un antrenor tanar, iar FC Botosani va fi o noua provocare pentru el. Vrem sa abordam acest campionat cu planuri mari. El are tot creditul toata sustinerea noastra sa facem lucruri frumoase impreuna”, a declarat Cornel Sfaiter.

In varsta de 44 de ani, Enache a mai antrenat pe Ceahlaul Piatra Neamt, CSMS Iasi si la loturile nationale de juniori.

Grozavu a stat pe banca, duminica, la ultimul meci din play-out, castigat cu 2-1, cu Pandurii Targu Jiu. FC Botosani a terminat pe locul 4 in play-out, cu 33 de puncte.

Sursa: news.ro