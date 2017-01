Oferta de la Dinamo Zagreb pentru Filip. Ce spune fundasul dinamovist despre mutarea de Champions League

Andone i-a anuntat pe dinamovisti ca-i amendeaza daca vin cu kilograme in plus. "Si daca avem in minus, ne da bani?!" glumeste Hanca. N-a mancat din bunatatile de Craciun si a mai slabit.

500 de euro costa fiecare kilogram in plus la Dinamo. Andone i-a pus pe cantar pe jucatori, inainte sa plece in vacanta. Hanca si Filip nu vor da bani la cantar. Ii vor lua banii lui Negoita la vara! Dinamo se bate pentru toate cele 3 trofee, iar fotbalistii au promise prime de la seful Negoita.

Filip are oferta de la Dinamo Zagreb, dar nu vrea sa plece fara sa castige un trofeu cu Dinamo - unde joaca de 4 ani si jumatate.