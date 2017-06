Nu se darama Dinamo pana nu e Ramadanu'! Ce s-a intamplat azi pe stadionul din Stefan cel Mare

Dinamovistii inca spera ca vor avea un nou stadion in ciuda conflictului dintre autoritatile statului si fostul sef Nicolae Badea.

Pana sa afle daca investitia se face sau nu, evenimentele continua sa se desfasoare intr-un ritm normal pe vechiul Stefan cel Mare. Astazi, aproape 5000 de musulmani au venit pe stadionul lui Dinamo pentru rugaciunea de sarbatoare de la finalul Ramadanului. Printre ei s-a numarat si fostul stelist Hamroun, aflat in Bucuresti pentru a-si vizita prietenii pe care si i-a facut in perioada petrecuta in lotul ros-albastrilor.

Sarbatoarea de pe Dinamo a devenit traditie in ultimii ani pentru comunitatea musulmana din Romania.

Foto principal: vladpetri.ro