"Noul Alibec" de la Astra, impresionat de atmosfera din lotul lui Sumudica: "Putem trece de Genk!"

Dubla cu Genk si playoff-ul Ligii I - acestea sunt marile provocari pentru Sumudica in urmatoarea luna.

Sergiu Bus, omul care trebuie sa il faca uitat pe Alibec la Astra, este impresionat de atmosfera din lotul lui Sumudica.

"Nu simtim conflictul dintre antrenor si cei din conducere, Sumudica nu ne include in aceste lucruri."

Bus e convins ca Astra isi poate indeplini marile obiective ale acestei luni - calificarea in optimile Europa League si clasarea pe un loc de playoff la finalul sezonului regulat.

"Usor-usor consider ca sunt integrat in echipa, am gasit o familie aici, pe unii jucatori ii cunosteam deja. Colaborarea cu Sumudica e foarte in regula, ca antrenor e foarte bun. Am avut un cantonament foarte ok, ma bucur ca lucrez cu dansul."

"Trebuie sa credem ca putem trece mai departe dupa dubla cu Genk. Avem o sansa chiar buna sa ne calificam si in playoff-ul campionatului. Budescu e foarte, foarte important pentru echipa, sper sa ma inteleg bine cu el si pe teren", a mai spus Bus la DigiSport.

Bus are 24 de ani si a mai jucat la CFR Cluj, TSKA Sofia, Sheffield Wednesday si Salernitana.