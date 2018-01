Nita, ultimul meci la Steaua?! Negocierile au inceput cu echipa INDRAGOSTITA de stelisti. Cine il vrea

Florin Nita e aproape sa se desparta in aceasta iarna de Steaua.

Becali vrea doua milioane de euro ca sa-l lase sa plece. Echipa interesata sa-l ia: Sparta Praga, clubul care l-a adus in aceasta iarna pe Stanciu de la Anderlecht. Conform surselor sport.ro, Sparta isi doreste doar sa-l imprumute pe Nita pana in vara, apoi sa faca o propunere concreta de transfer in cazul in care goalkeeperul confirma.



Nita va fi dupa-amiaza in paorta Stelei la amicalul cu Osjek din Spania.



Sparta Praga se pregateste si ea de un mini-cantonament in aceeasi zona!

Florin Nita a fost prima optiune in poarta Stelei in ultimele 3 sezoane.