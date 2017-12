"Nici Mourinho daca vine gratis nu il dau afara pe Dica!" Becali a anuntat care e singura sansa ca Olaroiu sa revina la Steaua! VIDEO

Dica nu are de ce sa se teama pentru postul sau, anunta Becali.

Cosmin Olaroiu a fost dat afara de la Al Ahli Dubai, insa Becali anunta ca acesta nu va reveni la Steaua. Nici Mourinho sau Guardiola nu au sanse sa-i ia locul lui Dica in acest moment, spune Becali.

"Dica nu va fi dat afara, sa nu mai speculeze. Daca vine Mourinho si cu Guardiola gratis, eu tot nu il dau afara pe Dica. Daca vrea el ajutor, da, sa vina. Eu nu ma joc cu oamenii. La ora asta, nu am ce sa-i spun lui Dica sa il dau afara. Dar nu am ce sa ii spun. E calificat in primavara europeana si CFR are 8 puncte avans cuu ajutorul arbitrajului", a spus Becali.