'Ne gandim ca asta e ULTIMUL MECI din carierele noastre!' Cum antreneza Multescu pentru o VICTORIE istorica in fata Stelei

Multescu e sigur ca CSU poate sa bata Steaua in derby-ul etapei.

Antrenorul Craiovei asigura ca echipa lui va da totul pentru o victorie la Severin. Multescu nu se lasa pacalit de ultimele doua rezultate ale Stelei in Liga 1 si le cere jucatorilor sai sa intre pe teren ca si cum ar fi la ultima partida din cariera.

"E un joc foarte important pentru toata Oltenia. Vrem sa ne linistim, sa fim si matematic in play-off dupa meciul asta. Suntem toti constienti de importanta jocului, pregatim totul cu responsabilitate, vrem sa avem un meci consistent, solid, sper sa vina si rezultatul. Vreau sa ramanem echilibrati, stiu ce mult isi doreste toata lumea sa batem.

Nu vreau sa fie un meci dominat de ura, pentru ca nu am mai avea timp sa construim. Iar noi suntem o echipa care construieste. Nu ma intereseaza ca Steaua si-a schimbat numele, ma intereseaza ce jucatori intra in teren. Sunt aceiasi ca anul trecut.

Nu le dau doar o masa jucatorilor daca bat Steaua. Vi se pare ca ar fi suficient pentru un rezultat atat de important? O sa vedem. Steaua are jucatori valorosi, pot decide jocul oricand multi dintre ei. E o echipa buna, cu multe alternative, sunt multi jucatori care pot sa intre in primul 11. Pornim de la ideea ca asta e ultimul joc din cariera noastra. Atat de concentrati trebuie sa fim! Steaua e foarte puternica. Nu stiu daca putem noi sa fim ca PSG, dar vrem sa fim o echipa mai buna decat Steaua, sa marcam un gol in plus", a spus Multescu.