"N-am mai vazut asa ceva! Budescu este Messi al Romaniei!" Declaratia surprinzatoare a lui Sumudica despre Steaua

Astra 1-0 ASA Targu Mures / Budescu a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai campioanei in primul meci din 2017.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Astra a ajuns pe loc de play-off dupa victoria cu ASA obtinuta in urma golului lui Takayuki Seto din minutul 28. Desi ar fi depasita in clasament de CFR, Sumudica le tine pumnii acestora in duelul cu Steaua. Sumudica l-a ridicat in slavi pe Budescu, cel care a ales in aceasta iarna sa refuze Steaua pentru a juca in continuare la Astra.

"Budescu este Messi al Romaniei! V-am mai spus-o si o repet. Nu vedeti, se lipeste mingea de el. El a jucat un singur meci in pregatiri pentru ca el nu semnase contractul si nu stiam... E greu sa intre 90 de minute si daca voi putea il voi chinui meci de meci 90 de minute pentru ca Budescu este omul care iti face diferenta, n-ati vazut ce pase... N-am vazut in viata mea.. O sa creasca si va ajunge la nivelul la care trebuie sa fie Budescu, o sa vedeti in 2-3 saptamani" a spus Marius Sumudica la conferinta de presa de dupa partida Astra - ASA.

Sumudica a spus si pronosticurile sale pentru aceasta etapa in care au loc 2 meciuri tari, cu miza mare in fruntea clasamentului: "Imi doresc ca CFR-ul sa bata Steaua si Dinamo sa bata pe Viitorul, sa se stranga campionatul".