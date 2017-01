Mutarea lui Manea la Steaua a picat. Jucatorul a fost exclus din lot de Rednic din cauza vietii extrasportive

Reghecampf a vrut sa il aduca pe Cristian Manea la Steaua.

Steaua a vrut sa il transfere pe Cristian Manea in aceasta iarna, insa mutarea a picat dupa ce patronul Stelei a aflat de faptul ca fundasul a fost exclus din lot de Rednic in aceasta iarna, din cauza ca a intarziat la reunirea lotului.

Manea are probleme cu viata extrasportiva, anunta editia tiparita a Gazetei, iar Steaua a renuntat la aducerea sa, mai ales ca i-a transferat in aceasta iarna pe Balasa si Affolter, ambii jucatori in defensiva.

Manea a jucat ultima data pe 10 decembrie, in infrangerea pe teren ropriu cu 4-1 in fata lui Mechelen. De atunci, nu a mai prins echipa la Mouscron, Rednic dorind sa se desparta de jucator.