Miriuta la Steaua? Pleaca Reghe? Anuntul facut de Becali imediat dupa ce a pierdut titlul

Gigi Becali asteapta decizia TAS dupa ce a pierdut titlul pe teren in fata lui Hagi.

Becali anunta ca nu stie nimic despre viitorul lui Reghe la Steaua si exclude venirea lui Miriuta la Steaua, asa cum anuntase Dumitru Dragomir.

"A spus ca e dinamovist, nu are nicio legatura", anunta Becali.

Cat despre Reghe. "Intrebati-l pe el ce face, eu de unde sa stiu?", a spus Becali.

Acesta a completat in direct la Sport.ro.

"Facem 6-7 transferuri. Nu stiu ce face Reghe, intrebati-l pe el. Nu mi-a spus ce face. Mi-a spus ca are oferta de 2,5 milioane de la o echipa si daca o accepta sau nu. Oferta e scrisa, nu stiu daca a semnat. El va spune. Il las sa plece si cu asta basta. L-am intrebat eu pentru ca vorbea lumea. A zis in fata mea ca are oferta de 2,5 milioane si cu bonusuri ajunge la 4 milioane. Pai ce pot sa mai zis? Cum sa te tin la 200.000 pe an cand tu poti sa iei 4 milioane. Nu e normal. Exista o clauza, i-am promis ca nu il tin. Ce e da e da. Nu trebuie sa plateasca nimic.

Nu am vorbit cu Dan Petrescu, nu am vorbit cu niciun antrenor. Nu stiam pana acum, nici acum nu stiu daca pleaca Reghe. O sa vorbesc saptamana viitoare.", a spus patronul Stelei.