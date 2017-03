Meci de CHAMPIONS LEAGUE pentru Sumudica! Astra merge pe un stadion de 5 stele pentru un amical

Astra profita de pauza pentru meciurile nationalei si merge la Istanbul.

Va juca impotriva campioanei din Turcia, Besiktas, pe superstadionul inaugurat cu exact un an in urma!



Astra are trei jucatori la nationala, pe Budescu, Lung si Sapunaru. In rest, toti ceilalti fotbalisti importanti din lot vor putea juca in partida de pe Vodafone Arena.



Dupa 24 de etape, Besiktas e prima in Turcia, cu 54 de puncte, doua peste surpriza Istanbul BB.