'M-au intrebat daca le mai cer bani ca sa plece!' Ce discutie a avut Becali cu Reghe inaintea derby-ului cu Dinamo

Becali confirma discutiile cu Reghecampf si Anamaria Prodan in ceea ce priveste despartirea, dar refuza sa dea detalii pana dupa derby-ul cu Dinamo.

Becali spune ca impresarul Anamaria Prodan l-a intrebat daca accepta sau nu ca Reghecampf sa plece fara plata clauzei de reziliere din contract. Patronul Stelei si-a dat acordul.

"Nu stiu de negocieri, mi-au spus ca sunt discutii. M-au intrebat daca le cer clauza si am zis ca nu. Nu vreau sa vorbesc inainte de derby despre Reghecampf. Hai sa vorbim marti despre asta dupa derby. Nu vreau sa distrag atentia echipe, nu sunt fraier. Nu vorbesc nici de Reghecampf, nici de Sumudica. Dinamo e intarita, puternica. Nu e la nivelul nostru, dar e intarita. Nu l-am mai sunat, n-am mai vorbit cu el, nu vreau sa se interpreteze. Luni vorbim ce vreti, de Sumudica, de Reghe, de ce vreti. Nu vreau sa distrag atentia de la meciul asta. E foarte important, vrem sa devenim campioni. Jucatorii vad, e ceva in plus pentru ei ce vorbesc eu la TV!", a spus Becali.