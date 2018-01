Lupescu NEAGA ca a decis sa candideze la alegerile FRF: "Unii incerca sa forteze nota" Ce anunt a facut

Ionut Lupescu il contrazice pe Florin Prunea, care a anuntat ca fostul mijlocas a decis sa candideze la sefia FRF.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Cu putine luni inaintea alegerilor de la FRF, Razvan Burleanu nu are un contracandidat din partea Generatiei de Aur. Florin Prunea a anuntat ca Ionut Lupescu a decis sa intre in cursa pentru sefia LPF, insa fostul mijlocas neaga. El spune ca a promis ca se va gandi la propunerea grupului de componenti ai Generatiei de Aur.

"Nu, nu e reala. Cred ca mai mult ma vor altii decat.. Stiu ca isi doresc foarte mult, dar nu am un raspuns acum. Din partea mea nu e luata nicio decizie.

Nu stiu... Mai am timp. De fapt, povestea este ceva mai lunga si mai complicata. Sunt sunat de membri ai FRF, discut cu fostii colegi de la Cardiff... Sunt rugat sa candidez. Nu pot sa le spun pur si simplu NU! Eu am lucrat 6 ani in federatie. Cu bune si cu rele. Mi-am castigat painea in fotbalul romanesc. Nu pot sa le intorc tuturor spatele, pur si simplu.

Ma gandesc. Eu asa le-am spus, atunci cand am discutat. Voi reflecta, ma voi gandi, nu am acum un raspuns.

Eu am spus ce-am spus. Acum, fiecare intelege ce vrea. Poate ca unii incearca sa forteze nota.

Ma gandesc. Am ascultat ce mi-au zis membrii Adunarii Generale si voi lua o decizie", a spus Lupescu, potrivit ProSport. .



Florin Prunea spunea ca Ionut Lupescu s-a hotarat sa candideze la alegerile de la Federatie si va face anuntul oficial in cateva saptamani.

Cu toate ca il sustine pe Lupescu, Prunea nu exclude posibilitatea de a candida si el la alegeri.

"In proportie de 95-99%, Ionut Lupescu va candida. Cele 5 procente tin de el, dar eu cred ca isi va anunta candidatura."

"La cate telefoane am primit din partea oamenilor din teritoriu, cred ca il vor convinge pe Ionut sa candideze."

"Proiectul este gata. S-a vorbit despre lucrul asta, ca nu avem un proiect, dar nu este adevarat. Proiectul exista, totul este pus la punct."

"Sper ca el sa isi anunte candidatura, in mod oficial, cat mai repede."

"Nu cred ca exista vreo posibilitate ca Ionut Lupescu sa piarda alegerile in fata lui Razvan Burleanu. Daca se intampla asta, inseamna ca fotbalul romanesc s-a terminat, trebuie sa punem lacatul.", a spus Florin Prunea la Ora exacta in sport.