Lui Budescu i-a fost frica de cantonamentul lui Reghecampf, dar nici Sumudica nu l-a menajat. Cate kilograme a slabit :)

Constantin Budescu a fost din nou decisiv pentru Astra. De aceasta data nu cu un gol, insa cu un assit pentru japonezul Seto. Astra a invins cu 1-0 ASA Targu Mures.

Constantin Budescu a fost unul dintre cei mai buni oameni ai Astrei in meciul cu ASA. Mijlocasul a oferit un assist si a ratat cateva ocazii importante.

La final, Budescu, care a fost foarte activ, a dezvaluit si cate kilograme a slabit in cantonamentul de iarna: "Cinci kilograme am pierdut, la fel ca Alibec. Am facut si pariu cu el", a spus el.

Fotbalistul a incercat sa explice si motivele pentru care Sumudica nu s-a bucurat la gol.

"Domnul Sumudica are nist eprobleme de reglat cu cei din conducere. Sper sa ajunga la un numitor comun, pentru ca toate aceste probleme se rasfrang asupra echipei. Ne obisnuisem cu el vulcanic. Sper sa ajunga la un consens pana la urma. Sumi e principalul motiv pentru care eu am ramas la Astra. Am obtinut rezultate istorice impreuna si sper sa o facem in continuare", a spus el.