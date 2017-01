LPF reactioneaza dupa ce FRF a anuntat ca vrea desfiintarea Cupei Ligii: Cum va arata noul format Est vs Vest

LPF anunta ca va schimba formatul Cupei Ligii. FRF vrea desfiintarea competitiei.

LPF anunta intr-un comunicat de presa:

"Am aflat cu mare surprindere ca presedintele Federatiei Romane de Fotbal, domnul Razvan Burleanu, a declarat mai multor reprezentanti mass media ca lucrurile nu stau foarte bine in ceea ce priveste organizarea de catre LPF a Cupei Ligii."

"Tinem sa-i precizam domnului presedinte Burleanu nu doar ca se insala, dar si ca si-a facut deja un obicei din a induce in eroare opinia publica si, din pacate, o mare parte a lumii fotbalului romanesc."

"Astfel, ii reamintim domnului presedinte Burleanu ca, in opinia noastra, Cupa Ligii e o competitie cu premii mai mari decat cele oferite de Cupa Romaniei competitoarelor. Mai mult decat atat, banii destinati echipelor participante in Cupa Ligii sunt in legatura directa cu sumele oferite de catre detinatorul drepturilor media pentru Campionatul National Liga 1."

"Tocmai de aceea, pentru ca suntem convinsi de utilitatea Cupei Ligii , am alcatuit un nou sistem competitional pentru aceasta, o intrecere cu doua serii a cate sapte echipe, Est si Vest. Nu vom incarca absolut deloc calendarul competitional, pentru ca avem in intentie sa programam cele 12 etape ale fiecarei grupe in ziua imediat urmatoare sfarsitului de etapa in Liga 1. in loturile pentru Cupa Ligii vor fi cuprinsi doar trei fotbalisti peste 23 de ani, cluburile de pe prima scena putand astfel sa-si completeze lista de 25 cu fotbalisti tineri, eligibili pentru Liga 1 deopotriva. Am prevazut apoi semifinale in dubla mansa si, bineinteles, o finala care sa incununeze eforturile participantelor. Asa, fiecare echipa va juca minim 12 jocuri, iar finalistele 15. Ce pregatire mai importanta pentru fotbalistii U 23 poate fi? Sau domnul presedinte Burleanu a uitat de aceasta prioritate a fotbalului romanesc?"

"Aceasta este propunerea noastra pentru cluburile din Liga 1 si pentru detinatorul de drepturi media. Le dam ocazia celor tineri sa joace mai mult, fara a afecta programul competitional, asa cum din pacate domnul Anghel Iordanescu nu a inteles sa faca sezonul trecut, iar rezultatele echipei nationale s-au vazut si se vad."

"Spune domnul presedinte Burleanu ca nu vede nicio finalitate pentru castigatoarea Cupei Ligii. Ii reamintim ca noi am propus ca detinatoarea Cupei Ligii sa participe in Europa League si Comitetul Executiv, condus de dumnealui, s-a opus! Tot asa cum s-a opus si ideii ca Supercupa Romaniei sa se dispute intre castigatoarea Cupei Romaniei si castigatoarea Cupei Ligii ! Probabil ca pe holurile Federatiei Romane de Fotbal inca se discuta despre faptul ca premiile din Cupa Ligii sunt mai mari ca cele din Cupa Romaniei si tocmai pentru acest motiv competitia organizata de LPF trebuie desfiintata."

"Cat despre programul incarcat, pe care il invoca domnul presedinte Burleanu, sa ne uitam un pic in campionatele importante ale Europei, unde se joaca din trei in trei zile si unde fotbalistii romani sunt din ce in ce mai prezenti."

"Domnule presedinte Razvan Burleanu, veniti alaturi de noi sa construim si nu sa daramam. Veniti alaturi de noi sa gasim impreuna solutii si nu sa desfiintam!"