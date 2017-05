Lovitura pentru Contra! Transferul asteptat din Spania REFUZA sa revina in Romania! Mesajul jucatorului

Cosmin Contra anunta repatrierea lui Paul Anton de la Getafe, insa jucatorul nu vrea sa auda de Romania.

Dinamo l-a imprumutat pe Anton la Getafe pentru un sezon cu clauza de cumparare definitva, dar spaniolii nu vor sa o activeze. Asta inseamna ca fostul capitan al lui Dinamo va fi nevoit sa revina in tara, insa acesta nu vrea sa joace in Liga I. Si-a facut deja o imagine destul de buna in liga a doua din Spania si vrea sa continue sa joace acolo. "Cei de la Getafe au o politica destul de ciudata, imprumuta in fiecare sezon multi jucatori, dar nu ii cumpara definitiv. Eu oricum vreau sa raman aici, am mai multe contacte, nu e cazul sa revin in tara acum", a spus Anton pentru www.sport.ro.

Contra aflase de la presedintele lui Getafe, echipa pe care a antrenat-o, ca Anton nu va continua la Madrid din vara.

"Am vorbit cu presedintele lui Getafe, stiu din interior ca 98% nu vor activa clauza. Daca nu va avea alta oferta, se va intoarce la Dinamo, dar e apreciat in Spania si e posibil sa aiba alte propuneri", a spus Contra.

Danciulescu spune ca si Lazar se afla in aceeasi situatie, iar jucatorul este asteptat din vara la Dinamo.

"Din ce stiu eu, cei de la Getafe nu au platit nici prima transa de bani. Ambii (n. red - Anton si Vali Lazar) au avut evolutii foarte bune, exista interes din partea celor doua echipe, dar nimic concret. Daca vin inapoi, ii asteptam cu bratele deschise, sunt doi jucatori importanti", a spus Danciulescu.