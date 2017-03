Lovitura de milioane! Sansa CARIEREI pentru Benzar! Unde ar putea ajunge din vara noul star al lui Hagi

Hagi ar putea da o noua lovitura financiara din vara la Viitorul.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Romario Benzar, unul dintre cei mai promitatori pusti ai Viitorului in acest moment, titular la nationala Romaniei sub comanda lui Daum, ar putea ajunge in Turcia din vara, scrie sporx.com.

Presa turca noteaza ca Romario Benzar a fost monitorizat la meciul cu Danemarca si propus la Galata, fostul club al lui Gica Hagi, pentru un transfer la finalul acestui sezon.

Alaturi de Benzar, Hagi mai propune cateva nume importante pentru piata transferurilor in vara acestui an. Florinel Coman este dorit de Steaua, la pachet cu Tiru si Nedelcu.

Ultimul produs de export al Viitorului a fost Razvan Marin, care a parasit liderul Romaniei pentru a juca in Belgia, la Standard Liege.