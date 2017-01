La 38 de ani, "Usmanescu" se intoarce in Liga I. Cu ce echipa a semnat senegalezul

Ousmane N'Doye revine in Liga I dupa o perioada petrecuta in Liga a III-a, la Cetate Deva. Acest aa semnat un contract valabil pana in vara.

Senegalezul N'Doye va juca pana la vara la Concordia Chiajna, echipa aflata pe locul 12 al Ligii I in acest moment, noteaza cotidianul Adevarul.

N'Doye s-a despartit de Cetate Deva si a semnat din postura de jucator liber de contract.

Mijlocasul, care se alinta cu porecla "Usmanescu" a jucat 138 de partide in Liga I si are in palmares o Supercupa a Romaniei cu ASA Targu Mures.

La Chiajna, N'Doye va fi antrenat de Dan Alexa, care a ajuns tot in aceasta iarna la gruparea ilfoveana.