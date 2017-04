"Jucatorii Stelei au pregatire mentala zero!" De ce se PLANGE Alibec la fiecare faza si cum poate SCAPA de cea mai mare problema

Popoviciu (41 de ani), vicpresedintele Asociatiei pentru Psihologia Sportului (APPS), explica de ce se lamenteaza Alibec la majoritatea fazelor dintr-un meci, ce il nemultumeste, ce ii lipseste.

Popoviciu este psihologul tenismenului Marius Copil, a lucrat mai multi ani pentru echipa de fotbal Liberty Oradea si colaboreaza cu mai multi sportivi romani.

De ce se lamenteaza Alibec si de ce e nemultumit tot timpul?

Alibec traieste o mare presiune la Steaua. Este socotit ca fiind cel mai bun jucator din Liga 1 si se vehiculeaza sume de transfer record. De asemenea, el a fost cumparat de Steaua ca sa inscrie. Golurile pe care le marcheaza ii arata acestuia in mod fals cine este el. Mentalitatea sa imbraca limbajul „Eu sunt golurile pe care le marchez. Cu cat mai multe, cu atat mai bine”. Desi pe fisa postului sau figureaza pressing, pase, scoaterea adversarului din joc, prezenta intre fundasi, pase pe spatii, recuperarea mingii, identitatea sa este data doar de eficacitatea sa pe tabela. Lamentarea lui Alibec este lamentarea neputintei de a plusa prin goluri la identitatea si imaginea sa.

E vorba si de o slaba pregatire mentala?

Jucatorii de la Steaua nu au o pregatire mentala slaba, ci nu au deloc o pregatire mentala, deoarece nu o face nimeni. Clipurile motivationale video nu sunt „pregatire mentala”. Rolul lor este de a da un scurt mesaj, de a ridica emotiile la un nivel de angajare, dar ele nu sunt pregatire mentala. Aceste actiuni pe care le fac antrenorii sunt precum ai vrea sa zugravesti o camera de pe care cade tencuiala. Ascunde defecte, dar nu corecteaza.

„Alibec nu este antrenat la intensitate ridicata!”

De ce nu a reusit in strainatate un fotbalist atat de talentat precum Alibec? Acolo a beneficiat probabil de o pregatire mentala adecvata.

Jucatorii nostri au dificultati de adaptare din mai multe motive. Dincolo de diferentele de mentalitate, avem diferente mari de intensitate dintre fotbalul pe care il practica in Romania si fotbalul din Europa. Intensitatea este o calitate formata din efort, controlul tehnicii si atentieI. A juca la o intensitate ridicata presupune o pregatire temeinica din punct de vedere fizic, tactic, tehnic si mental. Psihologul sportiv ar trebui, in acest caz, sa antreneze atentia si componenetele psersonalitatii care blocheaza fluxul atentiei. De exemplu, la noi, intensitatea jocului este de aproximativ 4 (mingea circula, jucatorii se plimba sau alearga incet). Din cind in cand, sunt perioade de intensitate 5 (pase in alergare si redublare) sau 6 (atac pozitional) sau 7 (pressing avansat). Cand jucatorii nostri sunt antrenati sa joace la o intensitate constanta de 5, 6 si 7, atunci vor confirma afara. Steaua in perioada Neubert si apoi in perioada Galca putea juca la acel nivel ridicat de intensitate, azi nu. Doar Viitorul pare ca a inteles acest lucru. De aceea, jucatorii Viitorului sunt transferabili in campionatele bune.

Alibec cat de antrenat e?

Alibec este antrenat sa joace la o intensitate de 4 si 5. Daca face un sprint mai lung si apoi trebuie sa dea executia finala (controlul tehnicii), aceasta executie va avea de suferit deoarece nu este antrenat la intensitate ridicata. Italia, ca joc si intensitate, a stat cu ani in urma la intenistatea de 4 (joc tacticizat) si 5 (constructia jocului prin pase). Acest joc i s-ar fi potrivit lui Alibec, dar azi, jocul din Serie A a crescut in intensitate, inclusiv in Serie B este mai intens ca in Liga 1.



Mai poate fi schimbata mentalitatea unui fotbalist precum Alibec, la 26 de ani?

Mentalitatea fotbalistilor poate fi schimbata la orice varsta, cu atat mai mult cu cat are 26 de ani. Argumentul meu este varsta sa mentala, varsta fizica si varsta fotbalistica. Alibec este la varsta in care a acumulat peste 10.000 de ore de fotbal. Aceasta este varsta excelentei. Alibec este mai matur din punct de vedere mental si emotional, adica este mult mai capabil sa inceapa autocunoasterea si sa lucreze sa isi gestioneze energiile. Ca urmare, jucatorii care s-au transferat la aceasta varsta au reusit sa confirme investitiile facute. Cu o pregatire mentala individuala, si el va putea sa isi depaseasca limitele launtrice si sa isi canalizeze energiile inspre obiectivele sale.

