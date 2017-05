Inca doua echipe in Liga 1! Campionatul ar putea reveni la un format la care s-a renuntat in urma cu 10 ani

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Liga I ar putea trece printr-o noua schimbare de format in curand. Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a facut anuntul chiar in ziua in care s-a decis titlul Ligii I.

Prezent sambata la un turneu de fotbal pentru copii in judetul Botosani, Burleanu a vorbit despre trecerea Ligii I de la 14 la 16 echipe, noteaza ProSport.

"Dorim inca de anul acesta sa stabilim ca din sezonul 2019/20, Liga I sa porneasca cu 16 echipe, sa fie suficient spatiu pentru echipele de traditie. Au inceput sa vina din urma, sustinute de suporteri", a spus Razvan Burleanu.

Seful FRF si-a spus si punctul de vedere cu privire la liga a doua.

"Este exclusa revenirea la doua serii. Liga a doua va ramane cu o singura serie de 18 echipe. Situatia economica a Romaniei solicita acest lucru. Din punct de vedere sportiv, ai nevoie sa coagulezi jucatorii in cat mai putine echipe care sa faca pasul catre prima liga", a mai spus Burleanu.

Liga I a mai avut 16 echipe in perioada 2000 - 2006. Din 2006 pana in 2015, campionatul Romaniei a avut 18 formatii, iar din 2015 se joaca cu 14 echipe si sistem Play Off / Play Out.