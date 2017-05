Imagine simbol: Viitorul vs. restul lumii la juniori! Unii au 1 milion € buget anual, altii n-au vestiar si se schimba, rusinos, in fata jurnalistilor FOTO

Viitorul s-a calificat in finala campionatului national U19, unde o va intalni pe Dinamo.

O imagine incredibila a fost surprinsa la meciul dintre LPS Satu Mare si Viitorul, in semifinalele campionatului national de juniori U19.

Pentru ca nu au avut acces la vestiarul de la Stadionul Olimpia, jucatorii satmareni s-au schimbat in sala de conferinte, in fata jurnalistilor, scrie Gazeta Sporturilor, care citeaza pagina de Facebook a lui Florin Muresan, jucator in echipa Olimpiei.

"Nu e conferinta de presa de dupa LPS- Viitorul 2-4! E vestiarul pe care cei de la Olimpia l-au pus la dispozitie baietilor lui Nastai (n.r. Dacian Nastai, antrenorul echipei)! Daca-i lasau in vestiarul echipei mari le picau epoletii si le furau stiința! Rusine! Cum sa-i bagi in sala de conferinte!!! Capul sus baieti si felicitari! Pentru voi au venit peste 2.500 de satmareni la stadion!", a scris acesta pe Facebook, alaturi de poza de mai jos.

Viitorul a castigat cu 4-2 returul cu Olimpia Satu Mare si s-a calificat in finala campionatului national, unde o va intalni pe Dinamo.

1 milion de euro este bugetul anual pe care il are Academia Hagi.