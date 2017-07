Ilie Dobre a intrat a 9-a oara in cartea recordurilor! :)) Record MONDIAL dupa gol. Cat a putut sa tipe

Ilie Dobre bate record dupa record. Comentatorul Radio Romania Actualtiati are un nou personal best! :)

Dobre a intrat pentru a 9-a oara in Cartea Recordurilor. A stabilit un nou record mondial pentru anuntul unui gol in direct. Comentatorul a tipat fara sa respire timp de 52 de secunde si 3 zecimi. Performanta a fost omologata de World Record Academy. Nu e singurul record detinut de Ilie Dobre, care e primul si la transmisiunea unui gol in direct fara respiratie si transmisiunea unui gol in direct cu o singura respiratie.



World Record Academy l-a premiat cu un trofeu pentru "Cel mai de succes comentator sportiv de radio din lume" si "Omul Anului in Media" (2014). Dobre a fost premiat in 2008 de presedintele Basescu cu Ordinul National pentru Merit, in grad de Cavaler.