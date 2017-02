Hagi trimite un jucator la Dinamo chiar inaintea meciului direct: "Semneaza cu cine vrea". La ce titular a renuntat

Gica Hagi a renuntat la un titular al Viitorului in prima parte de campionat. Spaniolul Dani Lopez nu mai face parte din vederile "Regelui" pentru ultimele meciuri din sezonul regulat si pentru Play Off.

Gica Hagi a anuntat despartirea de spaniolul Dani Lopez, despre care spune ca poate semna cu orice echipa isi doreste, inclusiv cu Dinamo, echipa impotriva careia Viitorul joaca maine seara.

"Noi suntem deschisi la plecari. Daca pleaca un jucator, am altul la fel de bun in spate. Iar pe Dani Lopez il lasam sa plece oriunde. Am discutat cu el si i-am spus sa isi caute echipa. Poate sa plece la Dinamo, poate sa plece si la Barcelona, eu ma tin intotdeauna de cuvant", a spus Gica Hagi.

Hagi a vorbit si despre despartirea de Razvan Marin.

"Belgia are un campionat de nivel foarte bun, unde cresc jucatori si de unde pot pleca in campionate mai mari. La fel era Olanda, dar acum Belgia sta mai bine. Orice jucator roman pleaca in Belgia ne reprezinta pe toti, reprezinta fotbalul nostru. Speram ca ei, toti romanii de acolo, sa demonstreze. Belgienii sunt destepti, ne-au vazut si ne-au luat jucatorii", a mai spus Hagi.