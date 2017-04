Hagi: "Suntem pe primul loc, dar TOTI sunt mai tari ca noi!" Ce spune Hagi dupa inca o victorie URIASA la Viitorul

Astra 1-2 Viitorul | Hagi e fericit dupa victoria cu Astra. Viitorul are 3 puncte avans cu 7 etape ramase de jucat din playoff.

Hagi incearca sa nu puna presiune pe jucatorii sai. Insista pe ideea ca Viitorul nu are ca obiectiv titlul si ca isi propune doar sa lanseze cat mai multi jucatori pentru viitorul Romaniei.

"Suntem tineri, am inceput extraordinar meciul. Am luptat, cu sansa am obtinut acest rezultat. Fotbalul e o necunoscuta. Cand crezi ca e usor devine greu. La al doilea penalty a fost greseala mea, trebuia sa bata Rosu, dar eu i-am zis lui Coman sa mearga. A ratat, asta e. Suntem pe meritul nostru acolo sus. Important e ca reusim sa confirmam. Am invatat ceva in playoff. Meciurile grele le jucam bine.

Nu suntem mai buni ca altii, toti adversarii sunt foarte buni, ne luptam cu ei, sa vedem daca suntem in stare de mai mult. Nimeni nu s-a gandit nici in visele cele mai bune ca o sa fim in pozitia asta! Nici macar eu. Sa ramanem temperati, modesti. Daca o s-o facem, bine. Daca nu... ce sa facem? Nu avem nici cea mai mica presiune. Incerc sa-i fac pe baieti sa joace ca in prima repriza.

Cand intra in altele, le e greu. Suntem competitivi, confirmam ca suntem buni, dovedim ca nu suntem intamplator aici. Sper sa mentinem concentrarea si atmosfera. Gandul meu e la meciul cu Craiova, speram sa facem ceva sa aratam bine, Craiova e puternica. Vom vedea ce se intampla. Eu cred ca principala rivala suntem noi insine. Suntem pe primul loc, nu? Scuza-ma! Am avut tupeul sa intru cu jucatori de 98 in teren si cu unul de 97", a spus Hagi la Digisport.