Hagi, SCOUTER pentru Steaua Armatei! Cum a ajuns sa recomande jucatori la echipa lui Lacatus

Steaua Armatei a inceput antrenamentele si asteapta ziua primului meci oficial, la mijlocul lui septembrie.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Lacatus a luat-o de la 0 si a construit un lot din nimic. L-au ajutat si prietenii Hagi si Galca. Ambii au facut recomandari pentru Steaua Armatei, spune Lacatus. Managerul Stelei reia intentia clubului armatei de a inscrie echipa in liga a 4-a.

"Lucrurile administrative ma cam depasesc, dar cred ca in data de 20 august vom afla in ce liga vom juca. Indiferent de liga din care va pleca echipa, nu e nicio problema. Avem jucatori care au fost urmariti, care ne-au fost recomandati de niste coechipieri cum ar fi Ilie Barbulescu, Costel Galca, Gica Hagi. In aceasta saptamana vom incerca sa finalizam lotul care va pleca in primul stagiu de pregatire. Ne-am dorit sa formam o echipa cu jucatori tineri, de perspectiva, care sa aiba contracte pe o perioada mai lunga de timp", a spus Lacatus.