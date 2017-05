Hagi a anuntat plecarea lui "Mbappe de Romania"! Trei jucatori se pregatesc sa plece de la campioana: "Va fi dificil sa ramana!"

Gica Hagi a dezvaluit motivul pentru care nu se teme de plecarea celor mai buni jucatori de la Viitorul.

Gica Hagi a acordat un interviu in presa din Italia, preluat de Di Marzio, in care a vorbit despre castigarea titlului cu Viitorul, despre jucatorii talentati din echipa si multe altele. "Iubesc atat de mult fotbalul incat mi-am fondat propriul club dar nu pentru a fi umilit de catre altii. Voi pune in practica ce am invatat la Madrid, Barcelona si in Italia" a spus Hagi.

"Totul este ciudat. Am trait in fotbal multe momente frumoase, dar acum este diferit. Nu mai simt nevoia de a sarbatori, in schimb sunt obosit, mai ales mental. Stiu ca de acum va fi si mai dificil. Toata lumea va dori si mai multe de la noi. Dar eu in a 2-a zi dupa festivitatea de la castigarea titlului am fost sa vad echipa Under 19 in semifinalele nationale".

Hagi a spus si dificultatile pe care le-a avut pe plan personal in ultimul sezon: "E o mare bucurie sa vad Constanta sarbatorind. Sunt fericit. Numai eu si familia mea stim ca de dificil si nebunesc a fost. Ma face sa plang faptul ca fiica mea, Kira, este in SUA pentru studii in actorie iar fiul meu este in Italia, la Florenta, pentru a invata cum sa reuseasca in fotbal. Le-am simtit lipsa. Mesajele lor m-au lovit puternic. Amandoi mi-au reamintit munca pe care am facut-o de-a lungul anilor si cat m-am dedicat fotbalului" a mai spus Hagi.

Creatorul Viitorului a vorbit si despre starurile actualei echipe: "Nu ma tem ca cei mai buni jucatori vor pleca. Mereu a fost asa. Pentru Coman (19), Benzar si Nedelcu (20 de ani) va fi dificil sa ramana. Au primit oferte foarte bune. Dar nu ma tem - am 300 de copii la Academie. Dar sunt singur. Fac transferurile, sunt antrenor, seful medicilor, scouter... Baietii astia au crescut aici. Benzar, capitan la 25 de ani, a trait alaturi de noi 12 sezoane. Iar Coman e la nivelul lui Mbappe pentru mine, are doar 19 ani, deja are 6 goluri in campionat, doar ca e roman si nu il stie lumea in strainatate. Cine sunt cei mai buni? Cei pe care ii pot vinde! Glumesc... Cand ai 2-3 copii cum poti face diferenta? Eu am 300" a mai spus Hagi.

El a povestit si dupa cine s-a inspirat in cariera: "Am invatat multe de la Cruyff la Barcelona. Este un model pe banca. Este adevarat si oricine o poate spune. Sunt fericit si pentru ca am putut sa lucrez cu Mircea Lucescu de exemplu" a incheiat Hagi.