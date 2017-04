Hagi a explodat dupa acuzele de blat: "Probabil trebuie sa dispar! Mai pot sa stau sau sa plec?" Dezvaluirea facuta de Becali

Gica Hagi a reactionat dur dupa acuzele ca partida de luni cu Astra a fost aranjata.

Gica Hagi a reactionat dur la conferinta de presa de dupa partida de joi - nu rezultatul cu CSU, infrangere cu 1-0, l-a enervat pe patronul Viitorului, ci sugestia ca meciul de la inceputul saptamanii, cel contra Astrei (scor 2-1 pentru Viitorul la Giurgiu) nu a fost corect.

"Dupa meciul cu Astra ce a iesit... Au trecut doua zile si deja ma simt... dezamagit, sa zic. Total, total, total! Nici nu stiu de ce am început proiectul. Din pacate, am venit si eu acasa, ca mi-am dorit, ca sunt roman, am jucat pentru Romania si bat niste lucruri pe care nici nu le înteleg. Eu, cand vad lucrurile alea, nici nu mai stiu ce sa fac. Spuneti-mi, mai pot sa stau sau sa plec? E cel mai bine, decat sa facem comedie. Probabil ca eu trebuie sa ma gandesc, sa reflectez foarte bine si probabil ca solutia cea mai importanta e sa dispar. Probabil ca trebuie sa ies din scena" a spus Gica Hagi la conferinta de presa de dupa partida cu CSU Craiova.

Patronul Stelei, Gigi Becali, a dezvaluit ulterior ca a primit 2 SMS-uri de la jucatorii echipei antrenate de Reghecampf ca meciul dintre Viitorul si Astra este aranjat. Becali spune ca a incercat sa opreasca rapid orice astfel de zvon: "Eu, cand am fost la baza si am avut scandalul pe care l-am avut, am spus: 'MM, scrii telefonul meu pe tabla; orice problema aveti de acum încolo, ma sunati pe mine'. Am primit doua SMS-uri: 'Blat ordinar'. Am dat telefon si le-am spus: 'Voi sunteti nebuni, nu se mai face asa ceva!'. Eu am reprodus ce am vorbit eu. Ce sa dezvolt eu, am zis ca nu exista asa ceva!" a spus Becali la Digi Sport.

Becali l-a aparat pe Hagi: "Eu am spus asa: 'Gica, chiar daca i se da Liga Campionilor, daca i se da un miliard de euro, nu face blat'. Gica stie ca nu pot sa zic niciodata ceva împotriva lui. si daca vreodata nu are dreptate, eu zic ca el are dreptate. M-am certat o data cu el, nu mai vreau. Orice ar zice el, zic ca el, ca e nasul meu. Omul e suparat, are dreptate omul. A bagat atatia bani, a pus atata suflet. Cum sa faca Hagi blat vreodata? Are ambitie sa ia campionatul, ar da ani din viata lui din ambitie, ca sa fie cel mai bun" a conchis patronul Stelei.