FRF le SPULBERA visul dinamovistilor! MOTIVUL pentru care nu se poate moderniza stadionul din Stefan cel Mare

Dinamovistii raman fara stadion din vina lor, anunta FRF.

"Legat de stadionul Dinamo, fac un apel la FRF sa ne spuna clar ce nu merge, sa stim clar ce se intampla, nu se poate ca stadionul Dinamo sa nu fie construit", a spus Adrian Mutu dupa victoria cu Steaua.

FRF i-a raspuns si a anuntat ca lucrarile la stadionul Dinamo nu pot incepe din cauza situatiei neclare a propietarului. Litigiul dintre Ionut Negoita si Nicolae Badea o poate lasa pe Dinamo fara stadion.

Badea detine anumite facilitati din cadrul stadionului, cai de acces, WC-uri si garaje, dar a anuntat ca nu se va opune modernizarii. Totusi, Compania Nationala de Investitii, cea care finanteaza modernizarea stadioanelor pentru EURO 2020 nu este de acord cu aceasta situatie, potrivit Digi.

Iar daca situatia problemelor administrative din Stefan cel Mare nu vor fi rezolvate pana pe 31 martie, dinamovistii vor ramane cu stadionul vechi. Exista informatii ca CNI s-ar reorienta catre arena Sportul Studentesc din Regie sau stadionul din Cotroceni, insa informatia nu este sigura.

Comunicat FRF:

"Procesul de renovare a celor 4 stadioane care vor servi ca baze de antrenament pentru echipele care vor juca meciuri la Bucuresti in cadrul Turneului Final EURO 2020 a demarat inca de anul trecut si este coordonat de Compania Nationala de Investitii.

Procedurile respecta parametrii de timp care permit finalizarea lucrarilor de renovare in cazul stadioanelor Arcul de Triumf (F. R. Rugby), Steaua (Ministerul Apararii), Rapid (Ministerul Transporturilor), dar inregistreaza, din informatiile pe care le detinem, unele intarzieri in cazul stadionului Dinamo (Ministerul de Interne).

Motivele tin de clarificarea regimului de utilizare. Din datele noastre, actele care reglementeaza regimul de utilizare al stadionului Dinamo sunt cele doua Hotarari de Guvern atasate.

Temerea noastra este ca, in lipsa clarificarii pana la data de 31 martie a tuturor chestiunilor administrative care privesc stadionul Dinamo, timpul pentru realizarea lucrarilor de renovare va fi insuficient pentru incadrarea in termenul de finalizare corespunzator utilizarii ca facilitate de antrenament pentru echipele participante la Turneul Final EURO 2020", se spune in raspunsul remis de FRF catre Digi Sport.

Razvan Burleanu a anuntat deja intr-o conferinta ca situatia incurcata de la Dinamo face imposibila renovarea stadionului.

"Dupa cum se stie de ceva vreme, s-a intrat in linie dreapta pentru pregatirea organizarii meciurilor de la Euro 2020. Cele mai mari probleme le avem la stadionul Dinamo, acolo unde situatia proprietarilor este foarte, foarte incurcata; daca nu se va reusi rezolvarea situatiei, va trebui sa ne reorientam.

Deocamdata, nu va pot spune numele unui alt stadion, pentru ca inca speram ca lucrurile sa se rezolve la Dinamo. Acolo vedem un proprietar pe tribuna, un altul pe pista de atletism, mai vedem ca altcineva demonstreaza ca a investit o suma foarte mare si asa mai departe", a declarat Razvan Burleanu.

"VREM STADION", au scris fanii lui Dinamo pe un banner la meciul cu Steaua.

Sursa: Digi