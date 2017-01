Fotbalist de NATIONALA, disperat sa joace ORIUNDE in Romania! Anunt de ultima ora

Acum doua sezoane se lupta la titlu si prindea un transfer important. Azi vrea doar sa-si gaseasca o echipa la care sa joace din nou constant.

Claudiu Bumba si-a reziliat contractul cu Hapoel Tel Aviv si e gata sa revina in Liga I. Isi propune sa revina la forma din 2015, cand s-a batut la campionat cu ASA si facea parte din lotul nationalei mari a Romaniei. Bumba e gata sa joace la orice echipa interesata de el, indiferent de nivel sau de tara.

"Situatia mea e simpla. Am plecat de la Hapoel, nu au respectat contractul si am ales sa-l reziliez unilateral. Pot sa semnez cu orice echipa si pot sa joc pana la solutionarea contractului pe carte verde provizorie. Pana in vara imi doresc sa joc meci de meci la o echipa, indiferent de nume, de locul unde joaca sau de tara. Sper sa imi gasesc ceva cat mai repede si pana la vara sa revin la forma de dinainte. Pe urma vom vedea", a spus Bumba pentru Dolce Sport.