Steaua fotbalului LA JUMATE :) E incredibil! Pe ultimul loc la victorii, pe primul loc la puncte

Steaua si Craiova sunt pe ultimul loc la victorii in 2017, dar echipa lui Reghe a devenit lider, profitand de injumatatirea punctelor din sezonul regulat.

"I C S! Stiti ce e ala I C S (n.r.: X)? Asta imi doresc la Viitorul cu Dinamo" - asta spunea ieri Becali la Sport.ro, inaintea meciului pe care Hagi il avea de disputat in fata lui Cosmin Contra.

La Ovidiu, Viitorul a facut 0-0 cu Dinamo, iar Steaua a devenit liderul Romaniei, la egalitate de puncte cu echipa antrenata de Hagi.

Un sistem contestat de "Rege" la finalul sezonului regulat pare sa o fi avantajat pe Steaua in startul playoff-ului. "Am muncit degeaba!", a protestat Hagi dupa ultimul meci al sezonului regulat, fiind suparat de regula care injumatateste punctele obtinute pana acum in campionat.

Inaintea primei etape din playoff, Steaua avea de recuperat doua puncte fata de lider, a obtinut o victorie vitala cu CFR, pe National Arena, si a profitat din plin de egalul alb inregistrat la Ovidiu, luni seara.

Culmea este ca Steaua e, alaturi de Craiova, pe ultimul in clasamentul din playoff al echipelor care au castigat in 2017. Daca Astra a strans 5 victorii in 2017, CFR si Dinamo au acumulat cate 4, iar Viitorul are 3. Steaua si Craiova au castigat insa numai doua partide.

STEAUA - 2 victorii

2-1 cu Craiova

2-0 cu CFR Cluj



VIITORUL - 3 victorii

2-1 cu Dinamo

3-0 cu Pandurii

5-0 cu Timisoara



ASTRA - 5 victorii

1-0 cu Tg. Mures

1-0 cu Viitorul

3-1 cu Chiajna

3-2 cu CSM Iasi

3-0 cu Botosani

CRAIOVA - 2 victorii

5-0 cu Voluntari

1-0 cu Medias

DINAMO - 4 victorii (cu tot cu meciul cu Steaua din Cupa Ligii)

1-0 cu Botosani

2-1 cu Craiova

3-1 cu Steaua

2-0 cu Pandurii

CFR CLUJ - 4 victorii

2-1 cu Medias

2-0 cu ASA

2-1 cu CSM Iasi

1-0 cu Viitorul